Un urs a fost filmat, aseara, in zona Ocolitoarei Brașovului. Animalul nu a fost agresiv și, din fericire, a fost observat la timp de brașoveni. Din filmarea postata pe Facebook de Loredana Bișcu se vede ca animalul este speriat, dar nu are intenția de a ataca pe nimeni. ISU Brașov a trimis un mesaj de avertizare RO ALERT pentru zona Piața Stupini. Video: Facebook / Loredana Biscu