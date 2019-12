Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara, anul 30 de libertate Pe 18 decembrie 1989, la Timisoara, tinerii ies pentru prima data în strada ca sa strige împotriva regimului comunist si împotriva lui Nicolae Ceausescu. Orasul încerca sa-si revina cu greu dupa macelul din ajun, soldat cu zeci…

- Pentru „crime impotriva umanitații”!!! Vineri are loc, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), primul termen in camera preliminara in dosarul Revolutiei. Peste 700 de oameni, victime și urmași și revoluționarilor, se afla la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde are loc primul termen in camera…

- Duminica, 24 noiembrie, Ion Iliescu va vota tot prin intermediul urnei mobile, date fiind problemele sale cardiace care nu ii permit deplasarea la secția de votare. Ion Iliescu a solicitat și in primul tur al alegerilor, din 10 noiembrie, urna mobila. Ultima sa apariție publica a fost in anul…

- Informația prezentata ieri in exclusivitate de ȘTIRIPESURSE.ro este confirmata astazi oficial. Procurorii anunța ca au inceput urmarirea penala fața de Mircea Negulescu in doua dosare SIIJ pentru mai multe fapte, fostul procuror fiind cercetat pentru mai multe fapte, intre care favorizarea faptuitorului,…

- Parchetul Militar a anunțat ca va ancheta modul in care au intervenit și au acordat primul ajutor pompierii de la ISU in timpul intervenției de la incendiul din Colectiv. Un dosar penal a fost deschis dupa ce Libertatea a publicat imaginile ținute secrete de ISU timp de patru ani. ”Procurorii din cadrul…

- Dupa dezvaluirile facute de jurnaliștii Libertatea, procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au anunțat ca nu aveau filmarile facute la clubul Colectiv de catre pompieri și nici nu știau de existența inregistrarii. Din acest motiv, anchetatorii au cerut filmarea Inspectoratului…

- Procurorii de la Parchetul General au dispus infirmarea clasarii dosarului Revolutiei si cer instantei redeschiderea urmaririi penale pe numele lui Petre Roman si al lui Teodor Brates, acestia fiind acuzati de infractiuni contra umanitatii.

- Presedintele CSM, Lia Savonea, a declarat marti ca l-a sunat pe procurorul general interimar Bogdan Licu pentru a-i cere explicatii in legatura cu organizarea unei intalniri la Parchetul General, la care participa si trei procurori din Consiliu, insa acesta nu i-a raspuns la telefon. Lia…