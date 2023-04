VIDEO. Unui soldat ucrainean i-a trecut glonțul pe lângă ureche. La propriu Un filmuleț cu un soldat ucrainean a scapat ca prin minune cu viața, dupa ce un glonț tras de ruși a trecut la doar cațiva centimetri de capul sau, a devenit viral pe rețelele de socializare. Secvența a fost surprinsa și inregistrata de camarazii ucraineanului. Incidentul a avut loc intr-un apartament de bloc, de unde […] The post VIDEO. Unui soldat ucrainean i-a trecut glonțul pe langa ureche. La propriu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

