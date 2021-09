VIDEO Un șofer inconștient a lovit trei pietoni, la Cluj, la scurt timp după ce lovise un motociclist. O femeie a murit Accidentul deosebit de grav a avut loc pe o strada din Cluj puțin dupa ora pranzului. Șoferul unui autoturism a lovit un motociclist, dupa care și-a continuat drumul, lovind trei pietoni. Unul dintre ei, o femeie de 60 de ani a decedat. Alte trei persoane au ajuns cu rani grave la spital. Se pare ca […] The post VIDEO Un șofer inconștient a lovit trei pietoni, la Cluj, la scurt timp dupa ce lovise un motociclist. O femeie a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc in localitatea Urișor din județul Cluj, in jurul orei 12.00. Un microbuz cu pasageri a fost lovit de un tren. Opt persoane au fost ranite, dintre care doua sunt in stare grava. La fața locului sunt mai multe echipaje de poliție, pompieri și medici. Potrivit IPJ Cluj, accidentul…

- Accidentul a avut loc in localitatea Urișor din județul Cluj, in jurul orei 12.00. Un microbuz cu pasageri a fost lovit de un tren. Opt persoane au fost ranite, dintre care doua sunt in stare grava. La fața locului sunt mai multe echipaje de poliție, pompieri și medici. Potrivit IPJ Cluj, accidentul…

- Un accident deosebit de grav a avut loc in aceasta dimineața in județul Bacau. Trei barbați au murit, iar o femeie este in stare critica, dupa ce mașina in care erau a intrat intr-un copac. Este vorba de trei barbați tineri de 27, 33 și 36 de ani. Șoferul a patruns pe contrasens și […] The post Inca…

- Barbatul abia apucase sa faca doar cațiva pași pe trecerea de pietoni, cand o mașina l-a lovit in plin, aruncandu-l in aer cațiva metri, apoi prabușindu-se pe caldaram. Accidentul a avut loc luni, in localitatea Scornicesti, chiar pe drumul european E 574 și a fost surprins de o camera de supraveghere…

- O autospeciala a Penitenciarului Arad a fost implicata, luni seara, intr-un accident, intr-o intersectie din Timisoara. Aceasta a circulat pe contrasens și a fost lovita de un tramvai. Accidentul a avut loc in intersectia strazilor Cluj si 1 Decembrie din Timisoara. Autospeciala de la Penitenciarul…