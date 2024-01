Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani a creat haos pe o șosea din Timișoara, dupa ce s-a urcat beat la volan. Baiatul nu s-a asigurat in intersecție și s-a izbit violent de un tramvai care circula in acel moment. Testat cu etilotestul, a rezultat o alcoolemie de 1,39 mg/l in aerul expirat.Baiatul de 18 ani conducea…

- Un politist local din comuna Dumbravita de langa Timisoara a fost prins baut si drogat la volan, dupa ce a fost implicat intr-un accident, joi, in fata Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara. Potrivit IPJ Timis, barbatul de 53 de ani a condus un autoturism pe strada Gheorghe Adam, iar la un moment…

- Femeia in varsta de 60 de ani, strivita de caderea de la etajul 5 a unei contabile de 43 de ani, a murit miercuri noapte, la Spitalul Universitar. Femeia in varsta de 60 de ani peste care a cazut o femeie care a vrut sa se sinucida, dupa ce s-a aruncat de la etajul 5 […] The post VIDEO. Soarta crunta:…

- Valea Oltului blocata de un TIR rasturnat de-a curmezișul șoselei. Accidentul, surprins de camera de bord a mașinii din spate. Impactul devastator a avut loc pe DN 7, in localitatea Caineni, judetul Valcea, și a fost surprins de o camera de bord. Soferul unui TIR pierde controlul volanului si se rastoarna…

- Un grav accident de circulație a avut loc noaptea trecuta in Capitala. Un șofer s-a urcat la volan baut și drogat și a omorat un tanar motociclist in varsta de 21 de ani care circula regulamentar. Accidentul a avut loc in cartierul Drumul Taberei. Medicii sosiți la fața locului l-au resuscitat pe motociclist,…

- O fetița a fost lovita pe trecerea de pietoni, in Maramureș. Șoferul, un tanar pompier, a fost detectat pozitiv la testul de droguri. Un pompier a lovit o fetița pe o trecere de pietoni, in Maramureș. In varsta de 8 ani, victima este in acest moment internata la spital. Fetița ieșise de la școala și…