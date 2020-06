Un baiat de 16 ani, din Ramnicu Sarat, a murit inecat in balta balastierei de la intrare in municipiu. La misiunea de cautare a victimei au fost angrenați pompieri din Buzau și Ramnicu Sarat, ajutați de scafandri de la ISU Braila. Apelul la 112 a venit din partea unor copii care se aflau, la orele amiezii, la scaldat impreuna cu adolescentul de 16 ani. Copiii s-au speriat atunci cand au observat ca amicul lor nu a mai aparut la suprafața. Misiunea de cautare a inceput cu doua echipaje de la Ramnicu Sarat și de la Buzau. Ulterior, un echipaj de scafandri de la ISU Braila a venit in sprijinul forțelor…