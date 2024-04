Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala de Politie s-a rasturnat, joi dimineața, in afara parții carosabile, pe DN22, in judetul Buzau.Potrivit IPJ Buzau, la volan se afla un tanar polițist in varsta de 21 de ani, din Ramnicu Sarat. Autospeciala se deplasa pe directia Ramnicelu catre Boldu.In urma accidentului, șoferul a fost…

- Politia a deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de lovire si distrugere dupa ce mai multi suporteri ai „U” Cluj ar fi agresat pe strada un barbat din municipiul Sfantu Gheorghe, inaintea meciului de fotbal desfasurat la sfarsitul saptamanii trecute.

- Un accident soldat cu decesul unei persoane și cu ranirea altor patru s-a produs, astazi, pe Drumul European E85, in apropiere de Ramnicu Sarat. Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Buzau catre Focșani, un șofer de 64 de ani, din Vrancea, ar…

- Un barbat de 55 de ani a murit, miercuri seara, dupa ce a fost lovit de o masina, pe DN 2, in judetul Buzau. Traficul in zona a fost ingreunat.IPJ Buzau anunta, miercuri seara, ca s-a produs una ccident rutier pe DN2E85, la iesire din localitatea Oreavu, potrivit news.ro. ”Din primele date…

- Accident rutier pe DN2C, in Smeeni, marti dimineata – 23.01.2024. Din primele date de la fața locului se pare ca un autovehicul a surprins și accidentat pietoni aflați in traversarea drumului. Potrivit politistilor, autoturismul condus pe direcția Costești catre Pogoanele de catre o șoferița de 39 de…

- Articolul VIDEO Palate și mașini de sute de mii de euro, descoperite la o grupare de proxeneți din județul Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Membrii unui clan din Ramnicu Sarat, care au facut avere din proxenetism, au ramas fara 17 locuințe și tot atatea mașini de lux, in urma unor descinderi.…

- Polițiștii din Buzau fac joi 21 de percheziții in județul Buzau la mai multe persoane cercetate pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism, spalare de bani si evaziune fiscala. Prejudiciul estimat se ridica la un milion de euro.