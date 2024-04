Stiri pe aceeasi tema

- Un mic monument funerar situat pe aleea principala a cimitirului „Dumbrava”adapostește ramașițele pamantești ale unei mari personalitați buzoiene. Este vorba despre Stan Sararu, avocat și primar al municipiului Buzau, de al carui nume se leaga apariția a numeroase elemente de modernitate ale urbei. …

- Articolul Braconieri incatușați inainte sa impuște capriori, pe un fond de vanatoare de langa Ramnicu Sarat se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Doi barbați sunt anchetați pentru braconaj cinegetic, dupa ce au fost depistați in fondul de vanatoare Oreavul (județul Buzau) detinand asupra lor arme…

- O tragedie cutremura comunitatea din Buzau, unde personajul domnului Lazarescu este ”jucat” de un barbat in varsta de 41 de ani, risca sa moara dupa ce a fost plimbat intre spitale și lasat sa moara acasa. Asociația GAL Crivațul de Sud-Est, furnizor de servicii sociale, a fost cea care l-a identificat…

- Ieri, trei ramniceni, un barbat și doua femei, au ajuns in arestul IPJ Buzau, sub acuzația de proxenetism și camata, fiind reținuți de polițiștii de investigatii criminale. ,,Din cercetari a reieșit ca, din anul 2023 pana in prezent, persoanele cercetate, un barbat si doua femei, cu varste cuprinse…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzau a anunțat ca maine, 15 martie, incepand cu ora 6.00, pe Drumul Național 2 se vor executa lucrari de reparație a stratului de uzura, in zona ieșire din municipiul Rm Sarat – limita cu județul Vrancea: „In data de 15.03.2024, incepand cu ora 06.00,…

- O persoana a murit și alte patru au fost ranite vineri intr-un accident produs pe DN2E85, la ieșire din Ramnicu Sarat catre Focșani, județul Buzau. Accidentul a fost provocat de un sofer care a pierdut controlul. Masina sa a ricosat in alt autoturism.

- Un barbat, in varsta de 55 de ani, și-a pierdut viața, in aceasta seara, dupa ce a fost lovit de un autoturism condus de un tanar, pe DN 2 E85. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Ramnicu Sarat catre Buzau, un șofer de 29 de ani, din Vrancea,…

- Un barbat de 55 de ani a murit, miercuri seara, dupa ce a fost lovit de o masina, pe DN 2, in judetul Buzau. Traficul in zona a fost ingreunat.IPJ Buzau anunta, miercuri seara, ca s-a produs una ccident rutier pe DN2E85, la iesire din localitatea Oreavu, potrivit news.ro. ”Din primele date…