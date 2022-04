VIDEO | Un jurnalist a filmat în primele minute după explozia rachetei din gara de la Kramatorsk Alexei Merkulov, videojurnalist la postul Donețk TV, a filmat primele minute de dupa explozia unei rachete in gara din Kramatorsk, scrie Ukrainska Pravda , care preia clipul postat de gazetar pe Twitter. Atacul de vineri, 8 aprilie, s-a soldat cu 50 de morți și 86 de raniți . Merkulov filma un reportaj despre evacuarea civililor din orașul din estul Ucrainei. In primele minute ale inregistrarii apar voluntari au distribuit ceai cald și mancare celor, precum și au pregatit oameni gata de imbarcare. Dupa explozie, o mașina arde pe strada in strada si sunt mai multe cadavre. Oamenii alearga in interiorul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

