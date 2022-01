VIDEO Un japonez a inventat televizorul care poate reda gustul Un profesor din Japonia a dezvoltat un prototip de ecran TV ”cu gust”, care poate reda aromele alimentelor. Acesta reprezinta un pas inainte catre crearea unei experiente de vizionare multisenzoriala, scrie Agerpres. Dispozitivul numit „Taste the TV” (TTTV) – „Gusta televizorul” utilizeaza zece recipiente cu arome, dispuse in forma de carusel, care sunt pulverizate in combinatie pentru a reda gustul unui anumit aliment. Proba de aroma este apoi aplicata pe pelicula igienica a unui ecran plat TV astfel incat privitorul sa o poata gusta. Acest tip de tehnologie poate imbunatati modul in care oamenii… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- Acest tip de tehnologie poate imbunatati modul in care oamenii se conecteaza si interactioneaza cu lumea exterioara, in special in perioada COVID-19, a declarat Homei Miyashita, profesor la Universitatea Meiji, inventatorul dispozitivului. Miyashita colaboreaza cu o echipa formata din aproximativ 30…

