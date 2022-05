VIDEO Un iaht de 7 milioane de euro a ars ca o torță în port, apoi s-a scufundat Un iaht ancorat in portul Toquay din Anglia a ars in totalitate și apoi s-a scufundat. Se pare ca nu exista victime, ci doar pagubele incidentului. Conform unor martori citați de BBC, mai intai s-a auzit o bubuitura, apoi au izbucnit flacari uriașe la bordul iahtului. Focul a fost intreținut mult timp și de cele […] The post VIDEO Un iaht de 7 milioane de euro a ars ca o torța in port, apoi s-a scufundat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

