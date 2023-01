Stiri pe aceeasi tema

- Un baietel de sase ani a fost arestat vineri in Statele Unite dupa ce si-a impuscat invatatoarea in sala de clasa, ranind-o grav, potrivit politiei. Tragedia a avut loc la scoala elementara Richneck din Newport News, statul Virginia. „Este vorba de un copil de sase ani, in prezent se afla in custodie”,…

- Un baietel de sase ani a fost arestat vineri in Statele Unite dupa ce si-a impuscat invatatoarea in sala de clasa, ranind-o grav, potrivit politiei, informeaza sambata AFP. Tragedia a avut loc la scoala elementara Richneck din Newport News, statul Virginia. "Este vorba de un copil de sase ani, in prezent…

