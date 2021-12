VIDEO | Un cercetător din Ungaria a învățat 3 șoricei să se joace pe calculator! Rozătoarele ''GAMERI'' se descurcă de minune Cercetatorul a anunțat ca acum vrea sa transmita pe Twitch momentele cand șobolanii joaca Doom, in incercarea de a strange fondurile necesare pentru a continua experimentele. Șobolanii nu coopereaza, insa, mereu, iar uneori petrec puțin timp in sistem, inainte de a-și pierde interesul. Totuși, Romero, unul dintre cei trei șobolani, a „jucat” la un moment dat Doom II timp de 15 minute.Daca poți sa duci șobolanul in punctul la care devine interesant de joc, atunci devine cu adevarat interesant”, a declarat Toth, pentru Futurism.In viitor, ungurul ar vrea sa ii invețe pe șobolani sa joace 3D Pac-Man,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

