VIDEO | Un bursuc a fost scos cu jandarmii din pivnița unui teleormănean Un bursuc a fost descoperit, sambata, in pivnita unui barbat din Rosiorii de Vede, județul Teleorman. Speriat, teleormaneanul a cerut ajutorul jandarmilor, informeaza Mediafax . ”Intrusul” a fost descoperit de barbat, sambata, in momentul in care acesta a vrut sa intre in beci. Omul s-a speriat și a reclamat, prin apel la 112, prezența animalului salbatic in pivnița sa. Sosit la fața locului, un echipaj de la Jandarmeria Teleorman a asigurat zona si a solicitat ajutorul unui medic veterinar și a unui specialist in tranchilizarea animalelor. Dupa sosirea jandarmilor, bursucul a fost tranchilizat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

