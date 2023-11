Stiri pe aceeasi tema

- Impreuna, dar și separat, The Beatles au avut intotdeauna talent pentru inedit. Și acum, anul 2023 aduce una dintre cele mai așteptate lansari din istoria lor lunga și plina de evenimente. „Now And Then” este ultima melodie The Beatles – scrisa și cantata de John Lennon, dezvoltata și lucrata de Paul…

