- Alexandra Mihaela Cirstescu a fost invitata moderatorului Catalin Paduraru la emisiunea IN SLUJBA SPORTULUI de la TV NEWS BUZAU, ediția de joi, 4 mai 2023. Dincolo de munca in cadrul poliției, Alexandra este și o foarte valoroasa jucatoare de tenis de masa, fiind de fiecare data in prim-planul concursurilor…

- Scandalurile legate de arbitraje nu se mai termina in fotbalul romanesc. Prestația lui Feșnic la meciul Rapid - FCSB a fost catalogata de specialiști drept una intr-o singura direcție, dupa ce FCSB a fost dezavantajata extrem de clar. De altfel, din pacate, nu este singurul caz, mai nou fiind data publicitații…

- Gheorghe Guiu a explicat cat de dificila este misiunea Metalului Buzau in tentativa de a promova in eșalonul secund, in cadrul emisiunii IN SLUJBA SPORTULUI de la TV NEWS BUZAU, ediția de joi, 6 aprilie 2023. Invitatul moderatorului Catalin Paduraru a vorbit despre succesul cu Unirea Braniștea din prima…

- Final fierbinte in sezonul 2022-2023 pentru "Lupii Buzaului", dar ecourile infrangerii de pe teren propriu cu CSM București(sambata, 18 martie 2023, etapa a 21-a n.r.) in Liga Naționala de handbal masculin sunt departe de a se fi stins.

- Prezența inedita in studioul TV NEWS BUZAU, la emisiunea IN SLUJBA SPORTULUI, ediția de joi, 23 martie 2023, moderator Catalin Paduraru. Alaturi de reputata jurnalista Cristina Iancu, ofițer presa Prahova Ploiesti, in cadrul emisiunii au fost prezente si doua componente ale singurului club din Prahova…

- In premiera in studioul TV NEWS BUZAU, fosta atleta Medina Papuc Tudor a trecut in revista activitațile instituției pe care o conduce și a vorbit despre așteptarile Direcției Județene de Sport Buzau in 2023. Și evenimentul fotbalistic de nivel național TRIFANIADA GLORIOSILOR a fost dezbatut, un spectacol…

- Prezențe de marca la emisiunea IN SLUJBA SPORTULUI de la TV NEWS BUZAU, ediția de joi, 2 martie 2023. Invitații moderatorului Catalin Paduraru au fost Gabriel Ibriș și Dorin Burlacu, doi fini cunoscatori ai fenomenului fotbal. Cei doi au analizat in amanunt fotbalul juvenil și importanța acestei pepiniere,…

- Perspectivele și așteptarile fotbalului buzoian și nu numai in 2023 au fost analizate de Catalin Vlaicu - prof Liceul cu Program Sportiv Buzau - in cadrul emisiunii IN SLUJBA SPORTULUI de la TV NEWS BUZAU, ediția de joi, 23 februarie 2023.