Federația Romana de Fotbal (FRF) și ING Bank Romania anunța un parteneriat pe urmatoarele trei sezoane ale competiției Cupa Impreuna Suntem Fotbal, care se transforma cu aceasta ocazie in Cupa ING, adresata elevilor U14, U16 și U18, baieți și fete. Incepand cu anul 2022, printr-un parteneriat intre Ministerul Educației și Federația Romana de Fotbal, ONSȘ Fotbal Gimnazial (clasele 7-8) și Liceal (clasele 9-12) au devenit Cupa ISF, parte a programului național “Fotbal in Școli”, ce reunește anual peste 230.000 de elevi in 15 competiții la toate categoriile de varsta. Olimpiada Naționala a Sportului…