- Acțiunea a fost executata controlat, prin implozie, de catre o firma specializata. Locuitorii municipiului Targu Mureș au primit o avertizare de tip Ro Alert privind evenimentul industrial. In acest moment circulația este restricționata in zona. Turnul de racire care a fost scos definitiv din funcțiune…

- Compania AQUASERV S.A. anunta consumatorii ca, pentru executarea unor lucrari de mentenanța a sistemului de distributie apa potabila, se sisteaza furnizarea apei potabile, in data de 28.09.2023, intre orele 21:00-03:00 (estimare), in urmatoarele zone: Targu Mures – str. Pasajul Padurii, Padurii intre…

- Primul contract pentru realizarea Autostrazii Unirii, care va lega Moldova de Transilvania, va fi semnat astazi intre Compania de Drumuri si cel mai puternic constructor din tara, UMB. Este vorba despre contractul pentru construirea lotului dintre Targu Neamt si Leghin, din judetul Neamt, cu o lungime…

- Podul de la Voila , de peste Olt, va fi demolat vineri, anunta Primaria Comunei Voila, intr-o adresa. Podul care face legatura satelor Voila cu Cincsor si totodata asigura legatura cu baza militara de la Cincu va fi demolat in cursul acestei saptamani. In locul vechiului pod , care este complet degradat,…

- Incident in Arad. Un transport militar a distrus rețeaua electrica și a pus la pamant un stalp. Transportul public din Arad a fost dat peste cap. De vina pentru toate acestea, un șofer al unui transport agabaritic militar, potrivit aradon . Circulația tramvaielor in cartierul Micalaca, zonele II și…

- Repertoriul Teatrului Național Targu-Mureș – Compania „Liviu Rebreanu" se va imbogați in stagiunea 62 cu cinci premiere care vor continua direcția pe care am consolidat-o pana in prezent: viziuni regizorale proaspete și novatoare, texte variate, atat clasice, cat și contemporane, pentru o paleta larga…

- AirConnect (Romania) renunța la zborurile comerciale regulate de pe rutele București – Sibiu și București – Targu Mureș. Compania aeriana romaneasca a anulat in ultimele luni patru rute, iar in saptamanile ce urmeaza va renunța la alte doua rute regulate, scriu cei de la boardingpass.ro. Potrivit sursei…

- Circulatia tramvaielor liniei 41 este blocata vineri dimineata pe strada Turda, la Pasaj Grant, din cauza lipsei de tensiune in reteaua de alimentare, a anuntat Societatea de Transport Bucuresti (STB), pe Twitter. Compania de transport public a postat anuntul in jurul orei 7:00, iar situația nu a fost…