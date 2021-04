VIDEO Turmă de zimbri, surprinsă într-o pădure din Neamț Mai mulți zimbri care alearga printr-o padure din Parcul Natural Vanatori Neamț au filmați in timpul unei misiuni de monitorizare a faunei. In Parcul Natural Vanatori Neamț sunt eliberate anual in natura mai multe exemplare de zimbru, in prezent traind in libertate 45 de zimbri, din care 15 s-au nascut in libertate. „Inviorare in pas […] The post VIDEO Turma de zimbri, surprinsa intr-o padure din Neamț appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

