Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii are in momentul de fata in avizare un proiect de ordonanta de urgenta care prevede stimularea angajatorilor pentru a atrage angajati sezonieri, a anuntat, miercuri, ministrul Raluca Turcan, dupa sedinta de guvern, anunța Agerpres. "Noi avem in momentul de fata in avizare…

- Guvernul a transmis, joi, ca OUG 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, care prevede, intre altele, posibilitatea acordarii unui imprumut companiei UNIFARM a fost adoptata cu respectarea preevderilor legale in vigoare si a parcurs intreg circuitul de avizare. Principalele declarații…

- Pentru a dezbate modificarile asupra legii pentru protecția romanilor care lucreaza in strainatate, Ministerul Muncii s-a intalnit cu patronatele, transportatori, firme de resurse umane și reprezentanți din Ministerul Transporturilor intr-o singura zi, pe 24 martie. Cele trei „agenții de plasare a forței…

- Se schimba regulile pentru microintreprinderile cu pana la 9 angajați. Guvernul a adoptat miercuri o ordonanța de urgența care cuprind o serie de prevederi privind debirocratizarea activitații firmelor mici. Acestea vor putea ține evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat in conditiile…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, i-a raspuns miercuri, pe o retea de socializare, liderului PSD, Marcel Ciolacu, care o acuzase anterior ca nu stie ce legi a votat, ca ea a anuntat o ordonanta de urgenta de urgenta pentru cadrele medicale care sa clarifice si sa completeze Legea…

- Un proiect de Ordonanța de Urgența privind modificarea Legii farmaciei se afla pe agenda ședinței de Guvern de luni. Potrivit acestuia, testarea, dar și vaccinarea impotriva Covid-19 ar urma sa se faca și in farmacii. Testarea și vaccinarea ar urma sa se faca in farmacii in condițiile stabilite printr-un…

- Ministerul Muncii a realizat un proiect de urgența de urgența prin care stimulentul de reinserție pentru parintele care se intoarce la munca inainte de 6 luni crește de la 650 de lei lunar la 1.500 de lei, a anunțat ministrul Muncii, Raluca Turcan, citat de G4Media.ro Stimulentul de reinserție…