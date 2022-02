Stiri pe aceeasi tema

- Trupa americana Red Hot Chili Peppers a dezvaluit un nou single, „Black Summer”, ce anunta al 12-lea album al muzicienilor, relateaza News.ro. Potrivit revistei Rolling Stone, acest titlu este un extras de la al 12-lea album, „Unlimited Love”, care va aparea pe 1 aprilie. Fidel rock-ului alternativ,…

- Așa cum se arata intr-o postare distribuita pe rețelele de socializare, publicata de unul dintre participanții la trafic, se poate observa cum gazele de esapament emise de autovehiculul de transport in comun au facut ca soferii care circulau in spatele acestuia sa aiba reale dificultati de deplasare. Pentru…

- Chitaristul lugojean Adrian Sidoreanu a lansat primul sau album care poarta numele de Introspecție, materialul discografic al muzicianului care a susținut cateva recitaluri de-a lungul anilor in zona noastra fiind unul care se adreseaza iubitorilor de chitara clasica. „Sunt nascut in Nadrag in 1971,…

- Casa de discuri Loud Rage Music a lansat astazi cel de-al doilea material discografic al timișorenilor de la Dara Project – care include foști membri ai trupelor Negura Bunget și Katharos XIII – numit „Și glia lua nume”, care cuprinde melodii inregistrate in ultimii ani la Soundcreation și DSP Studio…

- Formația timișoreana JazzyBIT a lansat prima melodie inclusa pe cel de-al treilea material discografic al trupei, „Drive”. „Dragi prieteni, a venit momentul sa impartașim cu voi «Star Picker», prima piesa de pe «Drive», album pe care-l veți putea asculta incepand cu vinerea viitoare (17 decembrie) pe…

- „Imagini in oglinda timpului” este titlul carții pe care Cristian Mureșan, colegul nostru din Alba Iulia, a lansat-o, marți, in Orașul Unirii. Intre copertele ei, se regasește invitația de a cunoaște istoria orașului Marii Uniri de la 1918, Alba Iulia, atat orașul nou, cat și cel vechi.Și pentru ca…

- Formația Celelalte Cuvinte a lansat astazi, 26 noiembrie 2021, primele doua melodii de pe viitorul album de studio intitulat „Clepsidra fara nisip”Trupa oradeana a publicat pe canalul ei de YouTube un lyric video pentru melodia „Aproape cerul”. „Suntem foarte bucuroși ca reușim sa aducem treptat la…

- The Lumineers a lansat al treilea single de pe viitorul album “BRIGHTSIDE”. Proiectul va fi disponibil incepand cu data de 14 ianuarie 2022. “A.M. Radio” contine cel mai maret refren creat vreodata de trupa” a declarat Wesley Schultz, vocalistul, chitaristul si co-fondatorul formatiei. “Piesa este…