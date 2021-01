Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul lui Trump a venit la cateva minute dupa discursul președintelui ales Joe Biden, care i-a cerut sa intervina public in aceasta criza generata de susținatorii saai la transferutl de putere din Congres.Inaintea mesajului, Trump a postat un mesaj in care cerea celor din fața Capitoliului „sa ramana…

- CHIȘINAU, 6 ian – Sputnik. Acum puțin timp, președintele Donald Trump a transmis un mesaj protestatarilor care au ocupat Capitoliul. Spre surprinderea generala, Donald Trump NU a recunoscut infrangerea, ci a recunoscut ca insurgenții au dreptare sa fie afectați de furtul alegerilor! ”Știu…

- O femeie a fost impuscata in interiorul cladirii Capitoliului, dupa ce sustinatorii lui Donald Trump au intrat cu forta in cladire, transmite The Washington Post.O ambulanta a ajuns in jurul orei locale 15:00 la cladirea Capitoliului, iar unul dintre paramedici s-a auzit spunand ca este vorba despre…

- Congresul Statelor Unite ar fi trebuit sa valideze miercuri victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din Statele Unite, insa procesul a fost suspendat, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului din Washington. La inceputul lunii noiembrie, democratul Joe…