Stiri pe aceeasi tema

- Trei militari americani au fost ucisi si mai multi altii raniti intr un atac cu drona asupra trupelor SUA stationate in nord estul Iordaniei in apropierea frontierei cu Siria, a anuntat duminica presedintele american Joe Biden, care a atribuit atacul gruparilor pro iraniene, transmite Reuters.In timp…

- Israelul a anuntat miercuri cele mai mari pierderi suferite in lupta in decurs de peste o luna, dupa o ambuscada in care au cazut militarii sai, inclusiv un colonel, in ruinele orasului Gaza. In acelasi timp, Israelul se confrunta cu o izolare diplomatica tot mai mare, in timp ce numarul mortilor civili…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat marti ca, spre deosebire de Washington, guvernul israelian „nu (doreste) o solutie a doua state” cu palestinienii si i-a cerut prim-ministrului Benjamin Netanyahu „sa schimbe” guvernul, relateaza AFP. La randul sau, premierul israelian a semnalat marti „dezacorduri”…

- Președintele american Joe Biden a declarat marți ca un acord de a obține eliberarea unora dintre cei peste 200 de ostatici deținuți de Hamas in Gaza este "foarte aproape"."Echipa mea se afla in regiune, facand naveta intre capitale. Acum suntem foarte aproape, foarte aproape, de a aduce foarte curand…

- Președintele SUA Joe Biden a declarat marți ca un acord este „foarte aproape” pentru eliberarea unora dintre ostaticii deținuți de Hamas in Gaza, peste 200 la numar, potrivit Reuters. „ Echipa mea se afla in regiune și circula intre capitale. Acum suntem foarte aproape, foarte aproape, de a aduce acasa…

- Președintele american Joe Biden a declarat luni, 20 noiembrie, ca este de parere ca un acord care sa asigure eliberarea unora dintre ostaticii ținuți de militanții gruparii islamiste Hamas in Fașia Gaza este aproape, relateaza Reuters și Sky News.Intrebat la Casa Alba de un reporter daca acordul este…

- Ministrul de externe al Iordaniei și-a exprimat sambata indoiala ca Israelul iși poate atinge obiectivul de a distruge Hamas prin bombardamentele intense și invazia din Fașia Gaza, dominata de mult timp de mișcarea islamista palestiniana, scrie Reuters, potrivit Mediafax.„Israelul spune ca vrea sa…

- Oficialii au avertizat ca nu se așteapta ca intalnirea sa produca progrese majore, ci mai degraba o incalzire a relației bilaterale și un impuls pentru sporirea contactelor la toate nivelurile, scriu Reuters și New York Times. Președintele SUA Joe Biden și omologul sau chinez Xi Jinping intenționeaza…