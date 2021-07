Aproape 1.200 de kilograme de trufe negre, in valoare de aproximativ 600.000 de lei, pentru care nu existau documente legale, au fost confiscate de politistii din Neamt. Trufele au fost gasite intr-o autoutilitara condusa de un cetatean italian. Politia Romana a anuntat, luni, ca politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Garcina au oprit in […] The post VIDEO/ Trufe negre in valoare de 600.000 de lei, gasite in mașina unui italian. Au fost confiscate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .