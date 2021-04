Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, gazduiește la București, in perioada 22-23 aprilie, o reuniune a Trilateralei pe teme de securitate a miniștrilor de Afaceri Externe din Polonia, Romania și Turcia. In premiera in acest an, la inițiativa Romaniei, vor participa și miniștrii de Externe din…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, printre care Franța, Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria și Turcia. „Se aproba lista țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor…

- sursa foto: Facebook\ Fortele Navale Romane Peste 2.400 de militari din opt state, 18 nave de lupta și 10 aparate de zbor, participa, in perioada 19-29 martie, la ,,Sea Shield 21”, cel mai mare și mai complex exercițiu multinațional NATO organizat de Forțele Navale Romane, in anul 2021, in zona Marii…

- Mai multe țari au anunțat ca și-au deschis sau intenționeaza sa iși deschida granițele pentru turiști, deși ne aflam inca in pandemie. Singura condiție este ca aceștia sa fie vaccinați impotriva COVID-19. In timp ce multe state din intreaga lume iau masuri dure pentru a limita raspandirea noilor tulpini…

- Electronic Arts a anunțat astazi prelungirea licenței UEFA pentru mai mulți ani și extinde accesul la jocuri video de fotbal prin intermediul mai multor proiecte in curs de dezvoltare și prin oferirea posibilitații de descarcare gratuita a FIFA Online 4 pentru PC unui numar de 80 de milioane de potențiali…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, ascunsi intr-un camion care transporta frigidere, sase cetateni din Siria, care au incercat sa intre ilegal in Romania, pentru a ajunge in Germania. In data de 29.01.2021, in jurul orei 12.30, in Punctul…

- Alte 654 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 9 sunt de import (3-Romania, 2-Franța, 1-Polonia, 1-Federația Rusa, 1-Marea Britanie, 1-Turcia).