Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer și BioNTech trebuie transportat in condiții climatice stricte, de pana la -80 de grade Celsius, iar o breșa in lanțul de frig inseamna compromiterea dozelor. De aceea, transportul vaccinului este bine gandit și calculat, scrie CNN, care a realizat o grafica video cu traseul serului, din fabrica pana in centrele de vaccinare unde se administreaza. Campania de vaccinare impotriva COVID-19 a inceput in toata Europa, saptamana trecuta, odata ce camioanele incarcate cu primele doze din serul dezvoltat de Pfizer au parasit fabrica din Belgia pentru a le livra…