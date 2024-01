Transportatorii și fermierii, care merg in coloana cu TIR-uri și camioane, au spart barajul Poliției pe Centura București, la Chiajna. Vor sa ajunga la Guvern, pentru a protesta fața de prețul carburanților, scumpirile polițelor RCA și taxele de drum. Jandarmii au ridicat garduri de protecție in fața Guvernului, unde sunt așteptați sute de transportatori și […] The post VIDEO. Transportatorii forțeaza barajele poliției pentru a intra in Capitala. Vor sa ajunga la Guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .