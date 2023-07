VIDEO. Tragedie pe Transalpina. Un copac doborât de vânt a căzut peste un autoturism și a ucis o femeie Un autoturism care se deplasa pe Transalpina – DN 67C, intre Șugag și Barajul Oașa, a fost lovit, miercuri, de un copac cazut pe carosabil. O persoana și-a pierdut viața. Copacul de mari dimensiuni a cazut peste mașina aflata in mers, in care se aflau patru adulți, pe Transalpina. Doua persoane au fost ranite, iar […] The post VIDEO. Tragedie pe Transalpina. Un copac doborat de vant a cazut peste un autoturism și a ucis o femeie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

