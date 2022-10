Tragedie uriașa la Seul, Coreea de Sud. 151 de persoane au murit, iar prin acestea sunt 19 cetateni straini, relateaza BBC. Numarul persoanelor ranite este de 82. In plus, Politia a anuntat ca a primit rapoarte despre disparitia a 350 de persoane. Presedintele Coreei de Sud, Yoon Suk-yeol, a anuntat o perioada de doliu national […] The post VIDEO. TRAGEDIA de la Seul de Halloween: 151 de morți și zeci de raniți. Președintele sud coreean a anuntat doliu national appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .