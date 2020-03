VIDEO Tottenham - Wolves 2-3 / Trupa lui Mourinho, depășită de Wolves în clasament Tottenham s-a aflat de doua ori la conducere în partida de pe teren propriu cu Wolves, dar a trebuit sa se recunoasca învinsa. Echipa lui Santo Espirito s-a impus cu 3-2 și a depașit-o pe Tottenham în clasament.



Tottenham a deschis scorul în minutul 13, prin Bergwijn, dar oaspeții au egalat în minutul 27, prin Doherty. Echipa lui Mourinho a intrat în avantaj la pauza, grație reușitei lui Aurier din minutul 45.

În repriza secunda, Wolves a mai punctat de doua ori, prin Jota 57' și Jimenez 73', obținând astfel a doua victorie consecutiva… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

