Stiri pe aceeasi tema

- Șapte mandate de perchezitie domiciliara au fost puse in executare de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, pe 12 iulie 2023, in localitațile Vernești, Berca, Tisau și in municipiul Buzau.

- REZULTATE BUNE… Peste 300 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, sprijiniti de jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui, au actionat in week-end, pe raza judetului Vaslui, pentru prevenirea savarsirii faptelor antisociale si mentinerea climatului de ordine si…

- O femeie de 56 de ani din Racoasa a fost gasita spanzurata intr-o anexa a locuinței la Racoasa. Cazul a ajuns in atenția polițiștilor vranceni noaptea trecuta. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea, ,,trupul femeii a fost transportat la Serviciu de Medicina…

- In aceasta saptamana, polițiști de investigații criminale de la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau, impreuna cu cei de la Sectia de politie rurala Berca, au desfasurat activitati de depistare a unui barbat pe numele caruia Curtea de Apel Ploiesti emisese un mandat de aducere. Tanarul in varsta…

- Polițiștii au descins la persoane banuite ca utilizeaza sau revand substante toxice, in special in scopul coacerii premature a legumelor cultivate in spatii protejate de tip solar. n aceeași zi, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Buzau, cu sprijinul politistilor din Giurgiu,…

- Substanțele folosite erau interzise in Romania.In aceeași zi, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Buzau, cu sprijinul politistilor din Giurgiu, au depistat in flagrant delict un barbat, din Ilfov, in timp ce transporta 200 de sticle si 210 pungi ce contineau substante toxice…