VIDEO Tânărul dispărut în Colibița, căutat cu sonare. Imagini cu tinerii, după ce s-au răsturnat cu hidrobicicleta Misiune de cautare a tanarului de 22 de ani disparut in lacul Colibița continua. Acesta este cautat cu ajutorul sonarelor. Imaginile surprinse cu tinerii pe hidrobicicleta care s-a rasturnat ii arata pe aceștia in timp ce inotau spre mal. In urma cu doua zile, trei tineri care se plimbau cu o hidrobicicleta pe lacul Colibița s-au rasturnat cu aceasta. Doi dintre ei au ajuns la mal, fiind ulterior transportați la spital cu hipotermie, iar al treilea a fost inghițit de apele lacului. De doua zile pompierii militari il cauta pe tanarul de 22 de ani in lac, inclusiv cu scafandrii. ISU Bistrița a apelat… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

