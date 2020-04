Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 28 de ani din localitatea doljeana Cetate a urcat in clopotnita bisericii si s-a filmat in timp ce spunea o noua rugaciune la fel de scandaloasa ca cea in care a fost protagonist acum cateva zile, atunci cand cerea ca tiganii sa fie feriti de virusul ucigas si doar romanii sa se imbolnavesca.

- In contextul epidemiei de coronavirus, pe langa intensificarea rugaciunilor, Biserica a desfașurat acțiuni filantropice pentru persoanele vulnerabile și a facut numeroase donații de produse alimentare, igienico-sanitare și aparatura medicala.