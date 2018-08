Stiri pe aceeasi tema

- Sute de ploiesteni au plecat, vineri, la Bucuresti pentru a participa la protestul Diasporei. Multi dintre ei si-au dat intalnire in diferite puncte ale Ploiestiului pentru a pleca in grup catre Capitala.

- Sute de ploiesteni au pelcat, vineri, la Bucuresti pentru a participa la protestul Diasporei. Multi dintre ei si-au dat intalnire in diferite puncte ale Ploiestiului pentru a pleca in grup catre Capitala.

- Prahovenii care vor sa participe la protestul din București s-au mobilizat pe rețelele de socializare și și-au dat intalnire in mai multge zone ale Ploieștiului, intenționand sa se deplaseze in grupuri pe DN1, pana in București.

- Timisorenii sunt asteptati vineri seara de la ora 19.00, in Piata Operei pentru un nou protest #rezist. Chiar daca liderii miscarilor civice care au organizat pana acum protestele de la Timisoara s-au dus la Bucuresti, timisorenii sunt asteptati sa fie solidari cu romanii din diaspora care protesteaza…

- Protestul romanilor din Diaspora este dezbatut si in presa internationala, marele eveniment va avea loc vineri seara, in Piata Victoriei din Bucuresti. Associated Press, citat de ABC News, New York Times si The Washington Post, titreaza ca, „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de protestul…

- Presa internationala scrie despre protestul romanilor din diaspora, care va avea loc vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti. „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de de protestul anti-guvernamental”, titreaza Associated Press, citata de ABC News, New York Times si The Washington Post.

- Un nou protest va fi organizat in Capitala pentru a opri adoptarea Codului penal și Codului de procedura penala. Sub sloganul “Poporul e suveran. Opriti legalizarea coruptiei!”, organizatorii ii indeamna pe cetațeni sa iasa in strada și in orașele lor pentru a protesta și impotriva unei eventuale suspendari…

- Cateva mii de persoane protesteaza in Piata Victoriei din Capitala, iar traficul rutier este blocat pe Bulevardul Kiseleff. Oamenii striga "Demisia", "Hotii", "PSD, ciuma rosie". Protestul intitulat "Cod rosu de OUG" a fost anuntat pe Facebook pentru duminica seara in Bucuresti. In difuzoarele din piata…