Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a dat mana cu presedintele rus Vladimir Putin miercuri, la Geneva, inaintea primului lor summit, potrivit unor imagini difuzate de Reuters TV, potrivit agerpres.ro. Cei doi lideri, care au sosit la Villa La Grange la cateva minute diferenta, au fost intampinati…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a ajuns la Villa La Grange, unde a fost intilnit de catre președintele Elveției, Guy Parmelin. Tot aici, acesta urmeaza sa discute cu președintele SUA, Joe Biden, care a sosit in Elveția cu o zi inainte. Cortegiul președintelui Vladimir Putin a fost format din cel puțin…

- Presedintele american, Joe Biden, a promis luni sa ii spuna omologului sau rus, Vladimir Putin, care sunt "liniile sale rosii", cu ocazia intalnirii bilaterale, programata miercuri la Geneva, transmit agentiile internationale de presa. "Nu cautam un conflict cu Rusia, dar vom raspunde daca Rusia continua…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat, vineri in timpul unei declarații de presa, ca Statele Unite greșește cand considera ca este „destul de puternica” pentru a amenința alte state, iar aceasta greșeala a fost facuta și de Uniunea Sovietica la finalul existenței sale, informeaza Reuters . „Auzim…

- Anuntul ca va gazdui un summit prezidential SUA-Rusia luna viitoare a determinat orasul elvetian Geneva sa ia masuri organizatorice la viteza maxima, cu oficiali care deja de miercuri faceau pregatiri pentru a garanta ca securitatea va fi la cel mai ridicat nivel, noteaza DPA. Aproximativ…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin se vor intalni in Elvetia pentru primul lor summit, scrie cotidianul Tages-Anzeiger in editia de luni, citand 'surse de incredere', transmite Reuters. O misiune americana a sosit deja in avans la Geneva in acest…

- Secretarul Consiliului de securitate rus Nikolai Patrusev si consilierul american pentru securitate nationala Jake Sullivan intentioneaza sa se intalneasca intr-un oras european in urmatoarele saptamani, a informat miercuri cotidianul Kommersant fara a dezvalui surse, transmite Reuters. Presa rusa…

- Presedintele american Joe Biden, care l-a descris miercuri pe omologul sau rus Vladimir Putin drept un ''ucigas'', se va intalni cu acesta din urma ''la momentul potrivit'', a transmis vineri Casa Alba, potrivit Reuters. Joe Biden ''nu va da inapoi'' si…