VIDEO Sucevenii, treziți din somn la 2 noaptea de drifturi zgomotoase Suceveni care locuiesc in blocurile din imediata apropiere a sensului giratoriu din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava au fost treziti din somn, in noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 2.00, de doi sau mai multi tineri pusi pe "distractie". Cu doua masini departe de a fi de curse (o Dacia Logan si probabil un VW Polo sau Lupo) acestia s-au apucat de facut drifturi in sens giratoriu. Zgomotul rotilor a fost indelung si insotit de claxoane si urlete ale pasagerilor din masina. Un sucevean trezit din somn a inregistrat video parte din cursa ilegala facuta in amenajarea rutiera.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

