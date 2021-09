Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden și- a aparat din nou joi planul gigantic de cheltuieli publice, un proiect emblematic al mandatului sau, pe care Congresul SUA nu l-a votat înca, scrie AFP. ”În ultimii patruzeci de ani, bogații s-au îmbogațit”, iar marile companii „și-au pierdut simțul…

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti, într-un discurs televizat, ca SUA respecta ritmul evacuarii trupelor din Afganistan pentru a finaliza retragerea pâna pe 31 august, conform planificarii, transmit dpa și Agerpres. "În prezent, suntem în grafic pentru a termina…

- Popularitatea presedintelui Joe Biden este in scadere, americanii contestand in principal modul in care el a gestionat pandemia si situatia economica, potrivit unui sondaj The Associated Press – NORC Center for Public Affairs Research, citat de News.ro și Hotnews. In iulie, doua treimi dintre americani…

- Presedintele american Joe Biden a decis sa aloce pana la 500 de milioane de dolari pentru a ajuta refugiatii si migrantii afgani. Victimele conflictului si alte persoane expuse riscurilor ca rezultat al situatiei din Afganistan vor primi bani din Fondul de urgenta pentru asistenta pentru refugiati si…

- Caderea rapida a forțelor armate și a guvernului din Afganistan a luat prin surprindere administrația Biden, care estimase ca ar putea dura luni de zile pana sa cada guvernul din Kabul, ceea ce ar fi dat timp suficient trupelor americane pentru a pleca, a relatat CNN . Fostul presedinte american Donald…

- "Cred ca Romania trebuie sa gaseasca o solutie de mijloc, in care sa avem, pe de o parte, o sustinere similara cu programul "Rabla" sau o sustinere pentru cetateni pentru a renunta la masinile foarte vechi, foarte poluante. In paralel, pot exista si alternative practicate, de altfel, in Uniunea Europeana…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a oferit luni sprijin omologului columbian, Ivan Duque,"pentru a face fata (...) actiunilor teroriste" dupa atacul asupra elicopterului sau, incident petrecut in apropierea granitei cu Venezuela, transmite AFP. Este pentru prima oara cand presedintele american discuta…