- Presedintele Joe Biden a criticat duminica "otravurile urate" pe care le reprezinta "rasismul sistemic si suprematia albilor", despre care liderul de la Casa Alba a afirmat ca afecteaza de mult timp Statele Unite, promitand totodata sa schimbe legile care permit continuarea discriminarii, transmite…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a respins luni fara comentarii ultimul apel al fostului presedinte Donald Trump legat de alegerile prezidentiale din noiembrie anul trecut, transmite Reuters, potrivit Agerpres. La cea mai inalta instanta americana au ajuns pana acum trei procese deschise de Trump…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a afirmat sambata ca administratia sa va face luni un anunt legat de Arabia Saudita, in urma unui raport al serviciilor americane de informatii care au ajuns la concluzia ca printul mostenitor Mohammed bin Salman a aprobat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi,…

- Locuitorii unui vechi sat din India de unde provin stramosii Kamalei Harris au sarbatorit miercuri apropiata investire a sa in functia de vicepresedinte al SUA, lansand artificii si distribuind dulciuri, transmite Reuters. Thulasendrapuram, un sat impadurit situat la 320 km sud de orasul…

- Biroul Federal de Investigatii al SUA (FBI) investigheaza 37 de persoane in dosarul decesului politistului Brian Sicknick, care a murit la o zi dupa ce a avut o confruntare fizica cu sustinatori ai presedintelui Donald Trump care au patruns pe 6 ianuarie in Capitoliul de la Washington in timp ce Congresul…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat joi, potrivit Reuters, ca imaginiile cu actele de vandalism de la Capitoliu i-au stârnit ”furie” și amaraciune, adaugând ca regreta faptul ca Donald Trump nu și-a acceptat înfrângerea în alegerile prezidențiale.…

- Vicepresedinta aleasa a SUA, Kamala Harris, si sotul ei, Doug Emhoff, s-au vaccinat marti impotriva COVID-19, transmit Reuters si dpa. ''Doresc sa incurajez pe toata lumea sa se vaccineze'', a declarat Harris (56 de ani), dupa ce a primit prima doza de vaccin. ''Literalmente,…