VIDEO SUA: Confruntări între demonstranți pro-Confederație înarmați și contraprotestatari antifa Confruntari între miliții de extrema dreapta pro-Confederație și contraprotestatari antifa au erupt sâmbata în statul american Georgia, înregistrari video postate pe social media aratând un grup mic de demonstranți puternic înarmați atacând protestatari antifasciști cu spray-uri lacrimogene, relateaza Insider.



Incidentul a avut loc în parcul Stone Mountain din Georgia, un simbol al susținatorilor Confederației și fost loc de întâlnire al Ku Klax Klan-ului, mai mulți protestatari schimbând pumni iar un manifestant îndreptând… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

