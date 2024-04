Pilotul unui elicopter Robinson R44, care era in pericol de a ramane fara combustibil, a aterizat marți, 2 aprilie 2024, in apropierea benzinariei RomPetrol de la Vințu de Jos, pentru a alimenta. Imaginile au devenit rapid virale și au starnit un val de reacții in mediul online. Un elicopter Robinson 44, inmatriculat in Statele Unite, […] The post Un elicopter Robinson R44, aflat in peicol de a ramane fara combustibil, a alimentat in stația RomPetrol de la a Vințu de Jos first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes .