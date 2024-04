Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter de mici dimensiuni a fost filmat miercuri, 3 aprilie, intr-o benzinarie din Curtea de Arge, unde pilotul a alimentat, apoi a decolat. Pilotul este cautat de Autoritatea Aeronautica Civila și trebuie sa explice de ce a adus aparatul la sol intr-o zona populata, lucru permis doar in caz de…

- Elicopterul care a alimentat intr-o benzinarie din Curtea de Argeș este deținut de un cetațean german și a incalcat reglementarile in vigoare, a transmis Autoritatea Aeronautica Civila printr-un comunicat de presa de joi. Citește și: Liderul formatiei Phoenix, Nicu Covaci, a fost externat din spital…

- Imagini incredibile au fost surprinse in județul Argeș. Proprietarul unui elicopter și-a alimentat aparatul la o benzinarie din Curtea de Argeș. Pilotul a impins aparatul pana la pompa. Citește mai mult la: https://www.digi24.ro/stiri/imagini-amuzante-in-curtea-de-arges-elicopter-alimentat-la-o-benzinarie-pilotul-a-impins-aparatul-pana-la-pompa-2747045…

- O situație neobișnuita a avut loc intr-o benzinarie. Un barbat, aflat la bordul unui elicopter Robinson 44, inmatriculat in Statele Unite, a ramas fara combustibil așa ca a decis sa aterizeze cu aparatul de zbor intr-o benzinarie din Argeș pentru a alimenta. Totul a fost filmat de cei care se aflau…

- FOTO Un elicopter ramas fara combustibil, alimentat intr-o benzinarie din Alba: Aparatul, un Robinson 44, inmatriculat in Statele Unite Un elicopter ramas fara combustibil, alimentat intr-o benzinarie din Alba: Aparatul, un Robinson 44, inmatriculat in Statele Unite Pilotul unui elicopter de mici dimensiuni…

- Imagini incredibile au fost filmate miercuri, in Curtea de Argeș. Un elicopter Robinson 44, inmatriculat in Statele Unite, a aterizat intr-o… benzinarie. Proprietarul unui elicopter, ramas probabil in pana de combustibil, a fost nevoit sa aterizeze, de urgența, la o benzinarie. Apariția aparatului de…

- Situație rar intalnita la Curtea de Argeș, unde un elicopter a aterizat intr-o benzinarie. Pilotul a impins aparatul de zbor pana la pompa pentru a alimenta. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare