Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna "Gloria" - în urma careia mai multe școli au fost închise, s-au înregistrat întreruperi de energie electrica, mai multe șosele au fost închise din cauza ninsorilor, iar patru oameni au decedat, inclusiv o românca - a continuat și marți sa afecteze…

- Nord-estul Spaniei a fost plasat in alerta din cauza acestei furtuni care a provocat caderi intense de zapada, rafale de vant de peste 100 de kilometri pe ora si valuri inalte in regiunile costiere.In Girona din Catalonia, 220.000 de locuinte au fost private de electricitate timp de mai…

- Doua persoane, printre care si o femeie de nationalitate romana, au decedat in Spania in urma trecerii furtunii Gloria, care a lovit in special regiunile din estul tarii, au informat luni surse din cadrul administratiei locale, informeaza AFP, preluat de Agerpres.O femeie fara adapost in varsta de 54…

- Femeia care a murit avea 54 de ani, era originara din Romania si dormea de mai mult timp intr-un parc din orasul Gandia, impreuna cu sotul ei. Potrivit sursei citate, cei doi au refuzat sa fie cazați in adaposturi pentru persoane nevoiașe. Cadavrul femeii a fost descoperit luni dimineața,…

- O femeie de 54 de ani, originara din Romania, care dormea de mai mult timp intr-un parc din orașul Gandia, a murit din cauza unei furtuni care a afectat estul Spaniei, relateaza cotidianul ABC. Potrivit unor surse din cadrul administrației municipale, femeia dormea de mai mult timp intr-un parc din…

- O furtuna extrema de zapada, numita Hephaestion, a acoperit Grecia, Turcia, Balcanii si zona Mediteranei cu un strat gros de ninsoare. Acest lucru vine in conditiile in care Scandinavia sufera de asemenea o criza dramatica de frig, deoarece temperaturile scad in regiune. In Grecia, zapada uriasa coincide…

- Un ciclon castiga luni forta in largul coastei din nord-vestul Australiei, amenintand orasul Broome cu vanturi care ar putea atinge 125 de kilometri pe ora, a informat Agentia meteorologica australiana, citata de AFP, titreaza Agerpres. Aceasta furtuna tropicala nu ar trebui sa aiba niciun impact asupra…

- Meciul Napoli – Parma, contand pentru etapa a XVI-a a campionatului Italiei, ar putea fi amanat din cauza pagubelor provocate la stadion de o furtuna, noteaza presa italiana potrivit news.roO furtuna a lovit Napoli noaptea trecuta si dimineata s-a constatat ca acoperisul stadionului este afectat.…