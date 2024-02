Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a devenit și ea membra a coaliției țarilor NATO care vor contribui la deminarea teritoriului Ucrainei, afectat de razboi, conform ministrului Apararii din Ungaria, Kristof Szalay-Bobrovnicky. Memorandumul pentru crearea Coaliției pentru Activitați Antimine a fost semnat la 15 februarie a.c.,…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a acordat titlul de Erou al Ucrainei sefului Directiei Principale de Informatii (GUR) din cadrul Ministerului Apararii de la Kiev. De asemenea, printr-un alt decret prezidential, Zelenski i-a acordat titlul de Erou al Ucrainei fostului comandant-sef al Fortelor…

- Ucraina a anunțat ca a efectuat un atac cibernetic care a scos din functiune un server al Ministerului rus al Apararii si a perturbat temporar schimbul intern de informatii, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Operatiunea “a neutralizat serverul de comunicatii speciale al Ministerului rus al Apararii”,…

- Serviciile ruse de securitate FSB anunta vineri arestarea a doi rusi, pe care-i acuza de furnizare de informatii Ucrainei cu privire la pozitii ale fortelor ruse implicate in invazie, relateaza AFP, informeaza News.ro.Autoritatile au arestat numerosi rusi, de la inceputul razboiului, in urma cu aproape…

- Coreea de Sud a ordonat vineri evacuarea locuitorilor de pe doua insule situate in apropiere de Coreea de Nord, dupa ce Phenianul a tras circa 200 de obuze de artilerie in largul coastei sale, transmite AFP, preluata de Agerpres. „Armata nord-coreeana a efectuat peste 200 de tiruri astazi, intre orele…

- Mai mult de jumatate din produsele vandute de regiunea transnistreana in primele 10 luni ale anului curent au ajuns pe malul drept al Nistrului, arata date proaspete ale autoritaților de la Tiraspol. Cota a crescut in ultimii ani, dar experții ezita sa spuna daca tendința se poate menține. Datele…

- Scandalul otravirilor se extinde in Ucraina: dupa soția lui Budanov, acum și unii angajați ai serviciilor secrete au fost otravițiPe langa soția șefului Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apararii al Ucrainei, Kyrylo Budanov, otravirea cu metale grele a fost detectata la alți cațiva…

- Marianna Budanova, soția șefului serviciului de informații al Ministerului Apararii din Ucraina, Kiril Budanov, a fost otravita, in urma cu puțin timp. Partenera lui Kiril Budanov se afla, in aceste momente, in stare de urgența la spital. Iata ce se intampla!