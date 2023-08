Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii, de 9 si 11 ani, au fost loviți in plin de o mașina, in timp ce traversau o strada din Ramnicu Sarat, pe trecerea de pietoni. Conform IPJ Buzau, accidentul a avut loc, luni, pe strada Eroilor, din municipiul Ramnicu Sarat. Politistii au stabilit ca un autoturism condus pe directia Focsani…

- Vremea se va raci accentuat in toata țara. In 27 iulie, de la maxime de 38-40 de grade se va ajunge la 18-20 de grade in unele zone ale țarii, conform meteorologilor, care au publicat luni prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, care include și prima saptamana a lunii august. BANAT In primele doua…

- Tragedie, noaptea trecuta, la ieșirea din Capitala spre Bragadiru. Doi tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau a lovit parapetul de pe mijlocul drumului și s-a rasturnat. Accidentul rutier a avut loc pe șoseaua Alexandriei, in orașul Bragadiru. Mașina s-a rasturnat dupa ce șoferul ar fi pierdut…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs marti noaptea in zona Vrancea. Seismul s-a produs la ora 01:45:01, in zona seismica Vrancea, Buzau, a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. A avut magnitudinea 4,2 și s-a produs la o adancime de 131.5 km. Cutremurul s-a…

- Doi barbați și-au pierdut viața, duminica, pe un drum judetean din Prahova, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens, iar masina sa a izbit violent un alt autoturism. O a treia persoana a fost grav ranita. Accidentul a avut loc duminica, in jurul orei 11.30 pe raza comunei Poienarii Burchii, in satul…

- Un sofer baut, care nu a oprit la semnalul politistilor si se deplasa haotic prin Botosani, a fost urmarit si scos de politisti din masina aflata in mers. Politistii din cadrul Biroului Rutier Botosani au observat, noaptea trecuta, pe strada Independentei, un autoturism care se deplasa haotic, fara…

- Probele de competențe de la Bacalaureat 2023 – care au fost amanate și ar fi urmat sa inceapa din 13 iunie – vor fi echivalate cu mediile din timpul liceului, ca urmare a grevei profesorilor, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența publicat de Ministerul Educației. ”Se prevede ca, pentru anul scolar…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a fost huiduit joi, la Buzau, unde a participat la o ceremonie de Ziua Eroilor. In timp ce-și ținea discursul la Cimtirul Eroilor din oraș, mai mulți profesori i-a cerut demisia liderului social-democrat. Vorbind despre eroism, Ciolacu a fost acoperit de fluierele,…