- Un sofer a fost filmat langa Cluj, la Nadaselu, cum intra fara niciun fel de griji pe contrasens, pe Autostrada Transilvania. Sute de oameni au comentat pe un grup de Facebook gestul inconstient care ar fi putut provoca un accident cu victime.

- Imaginile au fost surprinse de la distanța pe un pasaj suprateran din Ramnicu Valcea. Omul care a filmat manevra șoferului a fost surprins de oprirea total nepotrivita a mașinii, in mijlocul șoselei. A urmat intoarcerea autoturismului, pe contrasens, in timp alte autoturisme treceau pe langa el. Șoferul…

- A fost potop in județul Cluj, iar localitatea Ocolisel a fost maturata de o viitura. Un barbat a ramas sechestrat in mașina pentru ca nu a mai putut inainta din cauza potopului. A reușit sa se autoevacueze. Autoritațile au emis mesaje Ro-Alert de vreme deosebit de severa in mai multe localitați din…

- Teribilul accident care a avut loc, la sfarșitul saptamanii trecute, in județul Vrancea, a fost surprins de camera montata pe tractor. Mașina, condusa de un tanar, cu peste 100 de km pe ora, a intrat in plin in autovehicul. Accidentul a avut loc pe data de 26 iunie, pe DN23, in judetul Vrancea, comuna…

- Doi polițiști din municipiul Huși, județul Vaslui, au ajuns, luni seara, la spital, dupa ce au fost loviți de o mașina condusa de un șofer beat. Doi polițiști au oprit pentru control un autoturism, marca Mercedes-Benz. In momentul in care unul dintre agenți s-a apropiat de șofer cu aparatul etilotest,…

- Un tanar din localitatea Ciolpani, Ilfov, a fost surprins de camerele de supraveghere urcat pe plafonul masinii care se afla in mers. Politistii s-au autosesizat, iar baiatul de 20 de ani, care nu detine permis auto, s-a ales cu dosar penal. In imagini se vede ca barbatul sta pe mașina care avanseaza…