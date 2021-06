VIDEO/ Simona Halep revine pe teren. Va participa la turneul Bad Homburg Open

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a anuntat, marti, ca va participa la prima editie a turneului de la Bad Homburg Open, care va avea loc in perioada 20-26 iunie, potrivit news.ro. "Sunt foarte bucurosa sa va anuntat ca voi juca la prima editie a Bod Hamburg si abia astept sa vad fanii in tribune. Ne vedem curand",…

- De la 1 iulie, pacientii asigurati la sanatate, care se interneaza in regim de spitalizare continua in spitale private care au contracte cu Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, ar putea plati o “coplata” – o contributie personala care reprezinta diferenta dintre tariful serviciilor primite la “privat”…

- Simona Halep, aflata la Madrid unde va participa la turneul WTA patronat de Ion Tiriac, a participat la o sesiune de intrebari si raspunsuri organizata de catre francezii de la Roland Garros. La rubrica “#chattingwithfans”, sportiva le-a raspuns fanilor, prin zoom, scrie eurosport.ro. Un fan din Italia…

- Patronul publicatiei “Buna Ziua Iasi”, fostul arhitect-șef al Primariei Iași, un notar și un funcționar public au fost retinuți de procurorii DIICOT, in urma descinderilor de la Primaria Iasi intr-un caz de inselaciune. Potrivit unor surse judiciare citate de Ziarul de Iași, alte șapte persoane, printre…

- Medicii legiști au confirmat, marți, ca celebrul cantareț de muzica lautareasca Nelu Ploieșteanu era infectat cu Covid-19 la momentul decesului. Familia a cerut autopsia și retestarea in speranța ca il vor putea participa la slujba de inmormantare mai multe persoane dintre cei care l-au apreciat și…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, cea mai contestata persoana din Guvern, a raspuns, azi intrebarilor jurnaliștilor, referitoare la restricțiile impuse de Executiv și contestate de oamenii care ies in fiecare seara in strada, in zeci de orașe ale țarii. “Eu nu ințeleg exact ce solicita cei care…

- Ministrul Sanatații a revenit, miercuri, pe pagina sa de Facebook, cu lamuriri suplimentare privind comentariul facut pe pagina Violetei Alexandru, in care acuza fostul guvern Orban ca a masluit datele privind pandemia. Vlad Voiculescu susține ca acuzațiile nu sunt decat “o discuție civilizata”. Vlad…

