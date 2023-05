Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, Primaria Negrilesti si Consiliul Local Negrilesti, organizeaza in comuna Negrilesti, duminica, 21 mai 2023, sarbatoarea pastorala traditionala Boteitul oilor, editia a XVIII-a. Manifestarea va incepe in localitate la ora 10.00, in Piata Agroalimentara,…

- Consilierii județeni s-au intrunit joi in ședința ordinara a lunii aprilie, pe ordinea de zi fiind 10 proiecte de hotarare, 11 dupa ce președintele Catalin Toma a propus introducerea unuia nou, propunere votata cu unanimitate. Proiectul viza stabilirea salariilor de baza a funcționarilor publici și…

- O zi „altfel” de neuitat pentru elevii de la Școala Gimnaziala „Duiliu Zamfirescu” din Focșani. Consiliul Județean Vrancea a fost miercuri scena ideala pentru o…altfel de lecție dedicata elevilor din ciclul primar. Astfel, elevii clasei a IV-a C, coordonați de doamna invațatoare Nadia Lefter, au jucat…

- Consiliul Județean Vrancea a gazduit joi Adunarea generala a Asociației Comunelor din Romania (ACoR) – filiala Vrancea, la care au participat președintele Consiliului Județean, Catalin Toma, președintele ACoR Romania, Emil Draghici, președintele ACoR Vrancea, Fanica Popa, prefectul Nicușor Halici și…

- Consiliul Județean Vrancea a finalizat reabilitarea cladirii Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea din Bdul. Garii nr. 13 din Focșani, in mai puțin de un an, printr-un proiect finanțat din fonduri europene in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.…

- Consiliul Județean Vrancea a fost ieri gazda unui eveniment organizat de Muzeul Vrancei, in parteneriat cu Asociația Foștilor Deținuți Politici din Romania – Filiala Vrancea, dedicat Zilei Deținuților Politici Anticomuniști din Romania și celor care din anul 1945 pana in 1989 au suferit persecuțiile…