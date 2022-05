Stiri pe aceeasi tema

- Astazi am dat startul la ???????????????? ????????????????̂???????????????? ???????? ???????????????? – Suzuki – Feminin Senioare – Ediția 2022, la Bazinul de Inot Didactic din Focșani! ???? Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, ii invita pe toți iubitorii sportului de apa la acest…

- Vrancea are un premiu I la Judge Award la Campionatul Național de Robotica FIRST Tech Challenge Romania ediția #6 2021/2022 și el e adus de echipa de la Colegiul Național Al.I.Cuza, Focșani, AICitizens! Iata campionii si mentorii lor, Mihaela si Tiberiu Oprea! Felicitari! Sursa text, foto și video: Colegiul…

- CSM II Focșani 2007 s-a retras din campionat și a fost inlocuita pentru play-off de Prosport In ultima etapa a sezonului regulat, derbiul de la Giugești s-a terminat cu scor alb Sezonul regulat al Campionatului județean de fotbal s-a incheiat duminica. Rezultate: Grupa A: Victoria Gugești – CSM Adjud…

- CSM Focșani 2007 – SCMU Craiova astazi, 11 martie, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta Baschetbaliștii focșaneni revin la intalnirea cu publicul propriu dupa jocul pierdut in deplasare, cu Steaua București. In Capitala, CSM 2007 a facut o jumatate de partida foarte buna, care a continuat-o pe cea…

- „Profesionalism și colegialitate”. Este deviza sub care elevii de la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” și Colegiul Tehnic „V. D. Cotea” din Focșani și-au promovat firmele de exercițiu. Activitatea, care s-a desfașurat vineri, 25 februarie, la Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, face parte din proiectul interșcolar…