Stiri pe aceeasi tema

- Ons Jabeur (29 de ani, #6 WTA) a fost eliminata de la Australian Open inca din turul doi dupa ce a cedat in fața tinerei rusoaice Mirra Andreeva (16 ani, #47 WTA), scor 0-6, 2-6. Ons Jabeur trecuse in primul tur de Yulia Starodubtseva (23 de ani, #150 WTA), jucatoare din Ucraina, scor 6-3, 6-1. ...

- Sorana Cirstea (22) și Lin Zhu (29) sunt singurele sportive de pe lista capilor de serie care au parasit marți Australian Open 2024, dar acasa merg și Sofia Kenin (campioana in 2020), Angelique Kerber (tripla caștigatoare de Grand Slam) și Karolina Pliskova (fosta lidera WTA).

- Ziua de marți nu a adus mari surprize pe tabloul masculin de la Australian Open 2024, cele mai importante nume care au debutat la primul Grand Slam al anului obținand și calificarea in turul al doilea.

- Grecul Stefanos Tsitsipas (25 de ani, 7 ATP) s-a calificat in turul 2 al Australian Open dupa o victorie in fața belgianului Zizou Bergs (24 de ani, 130 ATP), scor 5-7, 6-1, 6-1, 6-3. Australian Open 2024, primul turneu de Grand Slam al anului, se joaca intre 14 și 28 ianuarie. ...

- Andreea Balan pare ca se simte de minune la Australian Open 2024, primul turneu de Grand Slam al anului. Artista este prezenta la Melbourne alaturi de iubitul sau, Victor Cornea, care concureaza in proba de dublu a turneului. Iar vedeta se distreaza la maximum in complexul australian. FOTO. ...

- Andreea Balan pare ca se simte de minune la Australian Open 2024, primul turneu de Grand Slam al anului. Artista este prezenta la Melbourne alaturi de iubitul sau, Victor Cornea, care concureaza in proba de dublu a turneului. Iar vedeta se distreaza la maximum in complexul australian. FOTO. ...

- Fanii lui Rafael Nadal și-au recapatat zambetul. Idolul lor, cel supranumit El Matador, cu 22 de trofee de Grand Slam in palmares, e adevarat marea majoritate cucerite pe zgura roșie de la Roland Garros, unde este recordmanul all time, și-a anunțat revenirea pe teren, dupa exact un an de la ultima accidentare,…

- Iga Swiatek s-a specializat in ultima perioada pe seturi caștigate cu 6-0, iar meciul cu Coco Gauff de la Turneul Campioanelor 2023 nu a facut excepție. Poloneza a trecut in doua manșe, scor 6-0, 7-5 de campioana en-titre de la US Open si astfel este si mai aproape de semifinalele competitiei. Iga a…