O persoana a fost ucisa in urma exploziei unei masini-capcana in orasul Enerhodar, ocupat de rusi, din regiunea Zaporojie, a declarat un lider prorus citat de agentia TASS, relateaza The Guardian. „Este zgomot in Enerhodar. Cauza exploziei care a rasunat in aceasta dimineata in oras a fost explozia unei masini. Potrivit datelor preliminare, o persoana […]